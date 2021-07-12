На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 24 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрированы 24 сделки на 3 миллиона 898 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Турции и Афганистана приобрели авиационный керосин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, сжиженный газ (ГК “Туркменгаз”) и полиэтилен. Газобетонные блоки стали предметом сделки бизнесменов из Объединённых Арабских Эмиратов. Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ и Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу на 6 миллионов 987 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021