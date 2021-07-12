Туркменские ученые завершили многодневную экспедицию в прикаспийский регион страны

Многодневную экспедицию в прикаспийский регион страны завершили ученые Института пустынь, растительного и животного мира Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана. Исследования проводились по теме «Мониторинг растительности прикаспийских пустынь и ее хозяйственное значение».

Особое внимание ученые уделили изучению состояния посадок деревьев на территории национальной туристической зоны «Аваза» и городе Туркменбаши.

Теперь по результатам проведенных исследований ученым предстоит совершенствовать работу по развитию научных основ создания в прибрежной полосе лесопарковых зон и рационального использования растительного мира пастбищ прикаспийского региона Туркменистана.

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