|12.07.21 09:33
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Туркменские ученые завершили многодневную экспедицию в прикаспийский регион страны
Многодневную экспедицию в прикаспийский регион страны завершили ученые Института пустынь, растительного и животного мира Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана. Исследования проводились по теме «Мониторинг растительности прикаспийских пустынь и ее хозяйственное значение».
Особое внимание ученые уделили изучению состояния посадок деревьев на территории национальной туристической зоны «Аваза» и городе Туркменбаши.
Теперь по результатам проведенных исследований ученым предстоит совершенствовать работу по развитию научных основ создания в прибрежной полосе лесопарковых зон и рационального использования растительного мира пастбищ прикаспийского региона Туркменистана.
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