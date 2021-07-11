Темпы роста ВВП Туркменистана за 6 месяцев 2021 года превысили 6 процентов

Темпы роста ВВП Туркменистана за первое полугодие составили 6,1 процента. Об этом на расширенном заседании правительства по подведению итогов за 6 месяцев 2021 года заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

«Несмотря на проблемы в мировой экономике, сохраняется высокий темп роста валового внутреннего продукта, а именно на уровне 6,1 процента», – сказал глава государства.

Он отметил, что в стране продолжается масштабное строительство около 2,5 тысяч крупных объектов промышленного и социального назначения. В числе успехов глава государства также назвал производство в этом году более 1,4 миллиона тонн пшеницы и своевременный возврат КНР кредитных средств, полученных для строительства газопровода Туркменистан – Китай. Президент особо подчеркнул, что в настоящее время полученная прибыль от продажи газа по этой магистрали направляется в государственную казну.

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