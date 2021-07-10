Президент Туркменистана реорганизовал управление транспортно-коммуникационным комплексом страны Президент Гурбангулы Бердымухамедов реорганизовал управление транспортно-коммуникационным комплексом Туркменистана. Соответствующие решения были приняты главой государства на расширенном заседании правительства по подведению итогов за 6 месяцев 2021 года. Так, президент Туркменистана подписал постановление, упразднив должность заместителя председателя Кабинета министров по транспортному и коммуникационному комплексу. Глава государства принял указ о создании Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров страны. Согласно документу, в ведение новой структуры переданы агентства «Туркменские железные дороги», «Туркменсвязь», «Туркменавтотранспорт», «Туркменские авиалинии» и «Туркменские морские и речные пути». Указом президента Туркменистана генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров назначен Мамметхан Чакыев. © TURKMENISTAN.RU, 2021