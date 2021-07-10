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10.07.21 09:44

Президент Туркменистана реорганизовал управление транспортно-коммуникационным комплексом страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов реорганизовал управление транспортно-коммуникационным комплексом Туркменистана. Соответствующие решения были приняты главой государства на расширенном заседании правительства по подведению итогов за 6 месяцев 2021 года.

Так, президент Туркменистана подписал постановление, упразднив должность заместителя председателя Кабинета министров по транспортному и коммуникационному комплексу. Глава государства принял указ о создании Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров страны. Согласно документу, в ведение новой структуры переданы агентства «Туркменские железные дороги», «Туркменсвязь», «Туркменавтотранспорт», «Туркменские авиалинии» и «Туркменские морские и речные пути».

Указом президента Туркменистана генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров назначен Мамметхан  Чакыев.

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