Делегация Санкт-Петербурга провела переговоры в столице Туркменистана

В Ашхабаде состоялись переговоры вице-премьеров Туркменистана – главы МИД Рашида Мередова и председателя Высшей контрольной палаты Сердара Бердымухамедова – с делегацией Санкт-Петербурга во главе с председателем комитета по внешним связям Евгением Григорьевым. Делегация города на Неве посетила туркменскую столицу с рабочим визитом.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области торговли, цифровых технологий, инновационной экономики и взаимодействия между коммерческими структурами двух стран. Стороны также подчеркнули результативность регулярных встреч представителей государственных структур и частного сектора экономики Туркменистана и России.

В рамках визита делегация Санкт-Петербурга также провела ряд встреч с руководителями ряда министерств и ведомств Туркменистана.

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