Президент Туркменистана совершил морскую прогулку по Каспию на новом корабле

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в город Туркменбаши стал пассажиром первого рейса нового туркменского корабля, построенного в Российской Федерации. Глава государства принял участие в церемонии благословения в добрый путь корабля «Рахат» (Уютный), прибывшего в распоряжение агентства «Туркменские морские и речные пути».

Построенный в Республике Татарстан Российской Федерации скоростной пассажирский корабль предназначен для туристов и путешественников, любящих морские прогулки. Судно располагает всеми удобствами для пассажиров, их комфортного плавания и отдыха.

Во время морской прогулки глава государства обсудил с рядом руководителей вопросы дальнейшего развития туркменского побережья Каспия. Завершив свое первое плавание, «Рахат» пришвартовался к причалу.

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