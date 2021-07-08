Представители государств Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане

Руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии провели в режиме видеоконференции министерскую встречу по вопросам Афганистана. Организаторами диалога выступили министерства иностранных дел Туркменистана и Исламской Республики Афганистан совместно c Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В переговорах участвовали руководители МИД Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также во встрече приняли участие глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, cпецпредставитель президента Республики Казахстан по Афганистану Талгат Калиев и заместитель специального представителя Генсека ООН по Афганистану Метте Кнудсен.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития регионального сотрудничества, проблемы безопасности и продвижения мирного процесса в Афганистане.

В своем выступлении вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил важность политической и социально-экономической поддержки мирового сообщества в достижении благоприятного развития мирного процесса в Афганистане, позитивная развязка которого напрямую связана с политической, экономической и социальной ситуацией в регионе и за его пределами.

Мередов особо подчеркнул роль стран Центральной Азии, которые вместе с Афганистаном образуют единое геополитическое и геоэкономическое пространство, а также объединены многовековой историей, культурой и межчеловеческими связями.

В ходе переговоров стороны изложили свое видение ситуации в регионе и обменялись конкретными предложениями.

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