Президент Туркменистана ознакомился с развитием инфраструктуры западного региона страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Балканский велаят (область) ознакомился с ходом работ по развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона.

Глава государства прибыл к автомобильному мосту, построенному через пролив, соединяющий Гарабогазгол с Каспийским морем. Ознакомившись с состоянием объекта, президент страны поручил соответствующим руководителям объявить международный тендер на строительство нового моста и реконструкцию ведущей к нему дороги. По мнению туркменского лидера, строительство нового моста через залив Гарабогазгол станет важным инженерным сооружением международного транспортного маршрута Туркменистан – Казахстан. Бердымухамедов подчеркнул, что соединение этого маршрута со скоростной автомагистралью Ашхабад – Туркменбаши, позволит расширить торгово-экономические отношения Туркменистана с соседними государствами.

Говоря о необходимости промышленного освоения сырьевых ресурсов залива Гарабогазгол и создания в регионе современных перерабатывающих производств, глава государства отметил, что ученые научно-исследовательских институтов страны совместно со специалистами профильных ведомств должны провести работу по изучения запасов химического сырья и природных особенностей залива.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Международный морской порт города Туркменбаши, где ознакомился с работой морской гавани. Глава государства дал ряд поручений относительно внедрения передовых достижений и инновационных технологий в деятельность порта.

Далее туркменский лидер ознакомился с ходом строительства в национальной туристической зоне «Аваза» объектов различного назначения. В частности, Г. Бердымухамедов интересовался темпами возведения в городе Туркменбаши многопрофильной больницы на 400 мест и коттеджного комплекса.

Затем глава государства провел совещание с членами правительства по итогам рабочей поездки в Балканский велаят. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего социально-экономического развития западного региона страны.

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