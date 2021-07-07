Состоялся Диалог по правам человека «ЕС - Туркменистан» Состоялся 13-й раунд Диалога по правам человека «Евросоюз - Туркменистан» в формате видеоконференции. Туркменскую делегацию, куда вошли омбудсмен Туркменистана, представители парламента, Верховного суда, Минюста и ряда ведомств, возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев. В состав делегации Европейского союза вошли уполномоченные представители Европейской службы внешней деятельности ЕС, а также послы ряда европейских государств в Ашхабаде в качестве наблюдателей. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов относительно выполнения Туркменистаном международно-правовых обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения верховенства закона, проведения судебной реформы, соблюдения экономических, социальных и культурных прав граждан. Также были обсуждены результаты деятельности Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и гуманитарного права. В частности, были приведены конкретные примеры по работе с обращениями и предложениями со стороны гражданского общества. © TURKMENISTAN.RU, 2021