Президент Туркменистана встретился с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром, посетившим Ашхабад с визитом.

В ходе беседы глава государства озвучил основные подходы туркменской стороны в отношении партнерства с ООН. По словам Г. Бердымухамедова, Туркменистан полностью поддерживает работу Генассамблеи ООН по оказанию помощи беженцам, мигрантам и апатридам, а также по реализации норм международного гуманитарного права.

Глава государства поблагодарил Волкана Бозкыра за поддержку международных инициатив Туркменистана, выдвинутых на нынешней сессии Генассамблеи ООН. В частности, было подчеркнуто, что в ближайшее время в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке планируется рассмотреть подготовленные Ашхабадом проекты резолюций Генеральной Ассамблеи об обеспечении устойчивой транспортной коммуникации при чрезвычайных ситуациях и о сотрудничестве между ООН и Организацией экономического сотрудничества.

Заострив внимание на вопросе изменения климата, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан полностью выполняет обязательства по Парижскому соглашению и Рамочной конвенции об изменении климата. В этой связи глава государства особое внимание уделил инициативам Туркменистана, выдвинутым в ходе «Глобального круглого стола», проведенного ООН 25 мая 2021 года. Это предложения о разработке стратегии ООН по развитию низкоуглеродной энергетики и о создании под эгидой ООН международной «дорожной карты» по развитию водорода в качестве одного из альтернативных направлений в энергетике.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы расширения взаимодействия между Туркменистаном и ООН в сфере гендерного равенства, энергетической безопасности, устойчивого транспорта, афганского урегулирования.

Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыр также провел переговоры в МИД Туркменистана и Меджлисе Милли Генгеша Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2021