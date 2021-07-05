На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 17 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 17 сделок на 24 миллиона 168 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Турции и Афганистана приобрели автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Кроме того, бизнесмены из Великобритании закупили полипропилен (ТКНПЗ), а покупатели из Китая и Сингапура приобрели полиэтилен и техническую серу соответственно. Также коммерсантам из Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана были реализованы хлопчатобумажная пряжа и махровые изделия.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму более 5 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили портландцемент. Сумма сделки составила 50 тысяч долларов США.

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