Компания «Возрождение» приступила к новому этапу строительства селевой защиты Ашхабада

Филиал российской компании «Возрождение» в Туркменистане завершил земляные работы на строительстве комплекса селезащитных сооружений Ашхабада и приступил к бетонным работам.

Компании предстоит создать систему каналов и трубопроводов (включая обустройство селенакопителей, насосных станций и фильтрационных сооружений), провести реконструкцию существующего канала.

В марте прошлого года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, разрешающее администрации Ашхабада заключить с компанией «Возрождение» договор на проектирование и строительство комплекса противоселевых сооружений в южной части туркменской столицы. Предложенный компанией «Возрождение» проект, разработанный при участии российского проектного института «Севкавгипроводхоз», был признан оптимальным. Объект должен быть завершен в сентябре 2022 года.

Российская компания зарегистрировала свой филиал в Туркменистане в сентябре 2009 года. За десятилетие работы на туркменском рынке россияне построили более 25 инфраструктурных объектов, в числе которых более 50 километров автомобильных дорог первой категории, 18 автомобильных развязок и мостовых сооружений.

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