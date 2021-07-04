|04.07.21 08:25
|
Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили подготовку визита президента Турции в Туркменистан
Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили вопросы подготовки визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Туркменистан.
Министры обсудили вопросы расширения туркмено-турецкого партнерства в соответствии с поручениями президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их недавнего телефонного разговора.
В ходе беседы стороны уделили особое внимание подготовке визита турецкого лидера в Туркменистан. Министры подчеркнули эффективность взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран и подтвердили заинтересованность сторон в дальнейшем развитии торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Стороны также отметили важность трехсторонней встречи глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции, запланированной к проведению в текущем году.
© TURKMENISTAN.RU, 2021