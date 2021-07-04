Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили подготовку визита президента Турции в Туркменистан

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили вопросы подготовки визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Туркменистан.

Министры обсудили вопросы расширения туркмено-турецкого партнерства в соответствии с поручениями президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их недавнего телефонного разговора.

В ходе беседы стороны уделили особое внимание подготовке визита турецкого лидера в Туркменистан. Министры подчеркнули эффективность взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран и подтвердили заинтересованность сторон в дальнейшем развитии торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Стороны также отметили важность трехсторонней встречи глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции, запланированной к проведению в текущем году.

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