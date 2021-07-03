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03.07.21 09:39

Госконцерн «Туркменхимия» купит в Узбекистане минеральные удобрения для сельхозпроизводителей

Государственный концерн «Туркменхимия» в целях снабжения минеральными удобрениями туркменских производителей сельскохозяйственной продукции закупит в соседнем Узбекистане аммиачную селитру. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает государственному концерну «Туркменхимия» за счет собственных средств заключить контракт на закупку 140 тысяч тонн аммиачной селитры.

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