Госконцерн «Туркменхимия» купит в Узбекистане минеральные удобрения для сельхозпроизводителей

В российской столице состоялся ставший традиционным массовый велопробег, посвященный Всемирному дню велосипеда. Поскольку этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана, то не случайно, что именно туркменские дипломаты инициировали праздничный велопробег в российской столице.