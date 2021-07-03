Туркменистан принял участие в переговорах «ЕС – Центральная Азия» в Ташкенте

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым приняла участие в очередном раунде диалога высокого уровня «ЕС – Центральная Азия» по вопросам политики и безопасности на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, прошедшем в Ташкенте.

Делегацию Евросоюза возглавил заместитель Генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора. Во встрече также приняла онлайн-участие Тери Хакала, назначенная специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии. Кроме того, в переговорах приняла участие делегация Афганистана во главе с заместителем министра иностранных дел ИРА Мирвайсом Набом.

В ходе заседания были обсуждены вопросы развития регионального сотрудничества в свете противодействия пандемии. Участники переговоров также обсудили вопросы взаимодействия в области управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков и организованной преступности. Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию транспортно-транзитного сотрудничества, содействию торговле, партнерству в области возобновляемой энергетики.

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