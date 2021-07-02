|02.07.21 09:22
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Президент Туркменистана сменил министра внутренних дел
Президент Гурбангулы Бердымухамедов сменил министра внутренних дел страны. Соответствующие решения глава государства принял на расширенном заседании Государственного совета безопасности Туркменистана, посвященном подведению итогов работы военных и правоохранительных ведомств за 6 месяцев 2021 года.
Так, указом президента Гурбангулы Бердымухамедова, генерал-майор полиции Мамметхан Чакыев освобожден от должности министра внутренних дел Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Глава государства назначил подполковника полиции Овездурды Ходжаниязова министром внутренних дел Туркменистана и освободил его от должности заместителя главы МВД. Также новому министру присвоено звание полковник полиции.
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