Предприниматели Туркменистана и Киргизии начали взаимодействие

Предприниматели Туркменистана и Киргизии приступили к реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего туркмено-киргизского экономического форума, прошедшего в Ашхабаде. Встреча представителей туркменского и киргизского бизнеса прошла в дни официального визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Туркменистан.

По итогам достигнутых договоренностей туркменские предприниматели отправили своим киргизским партнерам транспортный самолет, груженный заказанными товарами. В соответствии с соглашениями о сотрудничестве между союзами промышленников и предпринимателей Туркменистана и Киргизии из туркменского города Туркменбада в Бишкек была направлено воздушное судно с продовольственными товарами, химической и технической продукцией на общую сумму более 21 миллиона долларов США.

Представители принимающей стороны отметили, что это сейчас самая востребованная в Киргизии продукция. В частности, пластиковую, керамическую продукцию и изделия из фаянса сейчас очень ждут на строительных объектах дружественной страны. Повышенным спросом на киргизском рынке также пользуются присланные из Туркменистана мебель, кондитерские изделия, различные виды тканей, полипропиленовая и полиэтиленовая продукция.

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