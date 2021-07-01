В Ашхабаде состоялся международный медиафорум

Международный медиафорум «Региональный диалог при участии политологов и журналистов» состоялся в Институте международных отношений МИД Туркменистана. Во встрече, прошедшей в гибридном формате, приняли участие представители туркменских и зарубежных СМИ, а также преподаватели и студенты вузов Ашхабада.

Участники медиафорума обсудили перспективы дальнейшего укрепления международного сотрудничества, в том числе между средствами массовой информации различных стран. О своих подходах к решению проблем в этой сфере рассказали руководители и представители телерадиокомпании «Мир», Российской международной сети информационных агентств «Россия сегодня», телерадиокомпании Узбекистана, агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедия» Республики Татарстан, Государственной телерадиокомпании Белоруссии, телерадиовещания Республики Корея.

Выступившие высоко оценили уровень партнерства между государствами в информационном пространстве. В частности, было подчеркнуто, что в соответствии со своим нейтральным внешнеполитическим курсом Туркменистан наладил с зарубежными СМИ регулярный обмен новостными сообщениями и аналитическими материалами о политической, экономической, социальной и культурной жизни стран региона и мира.

© TURKMENISTAN.RU, 2021