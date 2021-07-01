Хлеборобы Туркменистана выполнили госзаказ на производство пшеницы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял рапорты от глав администраций пяти областей Туркменистана об успешном выполнении земледельцами страны договорных обязательств по производству пшеницы.

От имени всех работников агропромышленного комплекса страны руководители регионов поздравили главу государства с трудовой победой туркменских хлеборобов.

В свою очередь туркменский лидер поздравил глав регионов и народ Туркменистана с успешным завершением важной сельскохозяйственной кампании.

«В этом году наши земледельцы вырастили богатый урожай зерна и сдали в закрома государства более 1 миллиона 400 тысяч тонн, успешно выполнив договорные обязательства. Это наше общее достижение, изобилие нашего стола и богатство народа», – сказал глава Туркменистана.

Хлебоуборочная кампания стартовала 5 июня нынешнего года. С площади в 690 тысяч гектаров было собрано более 1,4 миллиона тонн пшеницы. По официальным данным, этого количества зерна достаточно для полного удовлетворения нужд страны в этой продукции.

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