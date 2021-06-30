Президент Туркменистана принял участие в торжествах по случаю открытия в Ашхабаде отеля «Аркадаг» Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии открытия отеля «Аркадаг» («Покровитель»), построенного в предгорьях Копетдага в южной части Ашхабада. 14-этажный отель, возведенный по заказу столичной мэрии французской компанией «Буиг», впечатляет своим оригинальным дизайном и современными архитектурными решениями. Глава компании-подрядчика Мартин Буиг, являющейся давним партнером Туркменистана, рассказал главе государства об инновационных методах, использованных при возведении отеля, и архитектурных особенностях комплекса. Пройдя внутрь отеля, Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с обустройством номеров, созданными здесь условиями для проживания гостей. В гостиничном комплексе предусмотрено все необходимое для приема иностранных гостей в соответствии с национальными традициями и международными стандартами гостиничного сервиса. Наряду с жилыми номерами в отеле предусмотрены конференц-залы, рестораны, магазины, а также бассейны и спортивные площадки. Осмотрев отель, президент Туркменистана оставил памятную запись в книге почетных гостей. © TURKMENISTAN.RU, 2021