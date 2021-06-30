Президент Туркменистана провел серию встреч с руководителями международных организаций и бизнесменами

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел серию встреч и переговоров с руководителями ряда международных организаций, а также компаний, работающих в Туркменистане.

В ходе этих встреч собеседники главы государства поздравили его с днем рождения, пожелали ему крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту Туркменистана на благо народа страны. Также были обсуждены вопросы развития партнерства Туркменистана с этими структурами.

Такие встречи президент Туркменистана провел с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпуром, главой компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым, президентом компании «Буиг» Мартином Буигом, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальей Герман, председателем Совета директоров «Финансово-промышленной группы «Альтком» Александром Тисленко, врио постоянного координатора ООН в Туркменистане Кристиной Вейганд и председателем правления строительной ассоциации «Интербудмонтаж» Владимиром Петруком.

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