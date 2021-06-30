Гурбангулы Бердымухамедов и Валентина Матвиенко провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Поздравив туркменского лидера с днем рождения, спикер верхней палаты парламента России пожелала ему крепкого здоровья, долголетия и новых успехов в его деятельности на высшем государственном посту страны.

В ходе телефонного разговора Г. Бердымухамедов и В. Матвиенко подчеркнули, что Туркменистан и Россия успешно взаимодействуют по самому широкому спектру направлений и демонстрируют хорошую динамику развития двусторонних торгово-экономических связей.

В этой связи президент Туркменистана отметил важность развития наряду с политическими и экономическими отношениями контактов между парламентами двух стран. Здесь было также отмечено, что большие возможности для расширения взаимного диалога открываются в связи с созданием в Туркменистане двухпалатного парламента.

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