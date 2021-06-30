Президенты Туркменистана и Таджикистана провели телефонные переговоры

Ключевые вопросы развития взаимодействия обсудили по телефону президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Глава Таджикистана поздравил своего туркменского коллегу с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

В ходе телефонного разговора собеседники обменялись мнениями по ключевым направлениям туркмено-таджикского партнёрства, выстраиваемого с позиций взаимного уважения. Стороны подтвердили заинтересованность в диверсификации отношений в таких сферах, как транспорт, нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство.

В этой связи была отмечена необходимость поиска новых, перспективных направлений торгово-экономического партнерства, установления прямых деловых контактов и расширения номенклатуры экспортно-импортных операций.

Главы двух дружественных стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

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