Президенты Туркменистана и Казахстана поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Руководитель дружественной страны поздравил туркменского лидера с днем рождения, пожелав здоровья, благополучия и новых успехов в государственной и общественной деятельности.

В ходе разговора было подчеркнуто, туркмено-казахстанскому диалогу присущ высокий уровень доверия и взаимопонимания, что является прочной основой для укрепления партнерства как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных организаций.

Лидеры двух стран были единодушны во мнении, что доверительный характер межгосударственных отношений позволяет не только выполнять достигнутые договоренности, но и формировать новые направления совместной работы с учетом реалий современности.

© TURKMENISTAN.RU, 2021