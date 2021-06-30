|30.06.21 11:08
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Президенты Туркменистана и Казахстана поговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
Руководитель дружественной страны поздравил туркменского лидера с днем рождения, пожелав здоровья, благополучия и новых успехов в государственной и общественной деятельности.
В ходе разговора было подчеркнуто, туркмено-казахстанскому диалогу присущ высокий уровень доверия и взаимопонимания, что является прочной основой для укрепления партнерства как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных организаций.
Лидеры двух стран были единодушны во мнении, что доверительный характер межгосударственных отношений позволяет не только выполнять достигнутые договоренности, но и формировать новые направления совместной работы с учетом реалий современности.
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