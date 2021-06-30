Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

Глава Узбекистана поздравил туркменского лидера с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, долголетия и успехов в его деятельности, нацеленной на социально-экономическое развитие страны и обеспечение благополучной жизни народа.

В продолжение телефонного разговора собеседники подчеркнули, что за последние годы двустороннее взаимодействие вышло на качественно новый уровень и развивается по самому широкому спектру направлений. Было отмечено, что Туркменистан и Республика Узбекистан успешно сотрудничают как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в первую очередь в рамках ООН и СНГ.

Затронув тему торгово-экономического партнерства, лидеры двух стран отметили рост взаимного товарооборота. Стороны также обменялись мнениями по вопросам укрепления культурно-гуманитарных связей, в том числе в области образования, здравоохранения и науки.

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