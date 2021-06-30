Президент Туркменистана провел телефонный разговор с президентом Турции

Вопросы туркмено-турецкого партнерства были обсуждены в ходе телефонного разговора между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий лидер поздравил своего туркменского коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в его работе на высшем государственном посту Туркменистана.

В ходе разговора собеседники отметили, что многовековые дружественные отношения служат прочной основой для дальнейшего развития межгосударственных связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул в ходе беседы, что Турция является одним из главных торгово-экономических партнеров Туркменистана.

В продолжение разговора стороны обсудили вопросы реализации новых совместных проектов в различных отраслях экономики.

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