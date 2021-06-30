Президенты Туркменистана и России провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Глава дружественной страны поздравил туркменского лидера с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности. Было отмечено, что в России высоко ценят усилия президента Туркменистана, направленные на укрепление традиционного сотрудничества между двумя государствами.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических связей, отметив, что их наращиванию способствует многолетняя деятельность на территории Туркменистана компаний из РФ. Также было подчеркнуто, что наглядным примером успешного развития двусторонних отношений являются прямые контакты между Туркменистаном и субъектами Российской Федерации – Республикой Татарстан, Астраханской и Свердловской областями, городом Санкт-Петербургом и другими регионами.

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