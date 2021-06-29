В Ашхабаде состоялись переговоры президентов Туркменистана и Киргизии

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Киргизии Садыром Жапаровым, посетившим Туркменистан с официальным визитом.

Главы государств в ходе переговоров в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций обсудили широкий спектр вопросов туркмено-киргизского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Было отмечено, что близость или совпадение взглядов на актуальные проблемы глобальной повестки дня служат основой успешного взаимодействия двух государств в обеспечении устойчивого развития и стабильности в регионе и мире.

Как заявил глава Туркменистана, Ашхабад готов к значительному расширению партнерства с Бишкеком в сферах промышленной кооперации, торговли продукцией агропромышленного комплекса, сжиженным газом, синтетическим бензином, другими товарами, в текстильной промышленности и химической индустрии.

Отметив, что в настоящее время обсуждается вопрос открытия торгового центра Туркменистана в Бишкеке, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что готов оказать содействие в организации работы аналогичной структуры Киргизии в Ашхабаде.

Туркменский лидер также подчеркнул, что важным направлением туркмено-киргизского сотрудничества выступает энергетика. «Речь, в частности, идет о поставках туркменского природного газа и электроэнергии в Киргизию», - сказал Гурбангулы Бердымухамедов, выразив готовность предметно обсудить технические, организационные и другие параметры поставок.

В ходе переговоров Садыр Жапаров пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Киргизию с официальным визитом в любое удобное время, выразив уверенность, что этот визит придаст импульс расширению взаимовыгодного партнерства.

По окончании туркмено-киргизских переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов. Стороны подписали план мероприятий по сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021–2025 годы, план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта, меморандум о взаимопонимании в области молодежной политики, план мероприятий на 2021–2023 годы по реализации соглашения о сотрудничестве в области культуры, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, соглашение о производственной кооперации, программу торгово-экономического сотрудничества на 2021–2023 годы, программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух государств на 2021–2022 годы и другие документы.

Под аплодисменты присутствующих президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Садыр Жапаров скрепили своими подписями совместное заявление. Затем главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

В честь высокого гостя в зале официальных приемов президентского дворцового комплекса «Огузхан» от имени главы Туркменистана был дан официальный обед, на котором лидеры двух стран обменялись речами.

По завершении программы двухдневного официального визита президент Киргизии отбыл из Туркменистана.

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