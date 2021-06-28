В Туркменистане отметили День работников культуры, искусства и поэзии Махтумкули

В Туркменистане широко отпраздновали День работников культуры, искусства и поэзии Махтумкули Фраги.

Торжества начались в сквере у памятника Махтумкули в историческом центре Ашхабада. Здесь состоялась церемония возложения цветов к монументу туркменского поэта-мыслителя как знак преклонения перед его поэтическим гением, гражданским мужеством и любовью к Родине.

Первую корзину цветов к подножию памятника возложили от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова. Затем букеты возложили представители министерств и отраслевых ведомств, мэрии Ашхабада, общественных организаций, деятели науки, культуры, почетные старейшины и студенческая молодежь.

Затем состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие ведущие туркменские артисты и молодые эстрадные исполнители.

Праздничные мероприятия в честь Дня работников культуры, искусства и поэзии Махтумкули прошли во всех регионах Туркменистана.

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