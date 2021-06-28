Туркменистан закупит полтора миллиона доз вакцины от COVID-19

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с руководителями Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней.

В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения безопасности граждан страны, а также определены приоритетные задачи по противодействию пандемии COVID-19.

На совещании министр здравоохранения и медицинской промышленности, председатель Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней Нурмухаммед Аманнепесов представил на рассмотрение главы государства проект постановления о закупке более эффективной вакцины. Одобрив данное предложение и подписав документ, туркменский лидер отметил, что государство и впредь будет предпринимать все необходимые меры для охраны здоровья народа. Он подчеркнул для решения стоящих в этом направлении задач необходимо создать страховой фонд наиболее эффективных вакцин в 1,5 миллионов доз.

Подписанное президентом постановление разрешает министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана заключить с китайской компанией «China National Biotec Group Company Limited» («Sinopharm») контракт на закупку полутора миллионов доз вакцины против инфекции COVID-19.

Гурбангулы Бердымухамедов также отметил важность укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения и принятия дополнительных мер противодействия новой коронавирусной инфекции.

© TURKMENISTAN.RU, 2021