Президент Киргизии посетил выставку товаров туркменского экспорта и принял участие в экономическом форуме

В Туркменистан с официальным визитом прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. В международном аэропорту Ашхабада, украшенном государственными флагами двух стран, главу дружественного государства встретили официальные лица.

Из воздушной гавани автомобильный кортеж высокого гостя в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов направился в отведенную на время визита резиденцию – отель «Огузкент» («Край огузов»).

Во второй половине дня Садыр Жапаров проследовал в Кипчак, где отдал дань памяти первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову, возложив цветы в мавзолее, и посетил мечеть духовности Туркменбаши.

Затем глава Киргизии возложил цветы к монументу Независимости Туркменистана и посадил на аллее почетных гостей дерево, как символ нерушимой дружбы между двумя государствами и народами.

После этого президент Садыр Жапаров проследовал в Торгово-промышленную палату, где ознакомился с выставкой экспортных товаров Туркменистана и принял участие в туркмено-киргизском экономическом форуме.

На выставке товаров туркменского экспорта была представлена продукция предприятий нефтегазового комплекса, промышленности, строительных материалов, энергетики, текстильной индустрии, химической и других отраслей.

По завершении знакомства с выставкой президент Киргизии и члены сопровождающей его делегации приняли участие в туркмено-киргизском экономическом форуме. На повестку дня деловой встречи был вынесен широкий спектр вопросов, связанных с реализацией торгово-экономического, экспортного и инвестиционного потенциала двух стран.

Приветствуя собравшихся, Жапаров выразил благодарность туркменской стороне за организацию форума, свидетельствующего о заинтересованности деловых кругов двух стран в расширении межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической сфере. Подтвердив приверженность Киргизии дальнейшему развитию стратегического партнерства с Туркменистаном, высокий гость отметил важность придания нового импульса расширению добрососедских отношений между двумя странами, народы которых связаны историческими узами дружбы и братства.

Жапаров отметил наличие огромного потенциала для долгосрочного взаимодействия между бизнес-кругами двух государств. В числе ключевых направлений партнерства он назвал текстильную промышленность, сферу возобновляемых источников энергии, туризм, перерабатывающие отрасли и сельское хозяйство. Также, по мнению Жапарова, приоритетной сферой взаимодействия является транспортно-транзитный сектор.

Высокий гость подчеркнул, что в этой связи видится перспективным создание совместной логистической компании, которая будет способствовать продвижению поставок киргизских и туркменских товаров на внешние рынки. Призвав туркменские деловые круги к активному сотрудничеству и совместной реализации крупных инвестиционных проектов, глава дружественного государства пожелал участникам форума успехов и благополучия.

В рамках встречи также состоялись двусторонние переговоры между представителями министерств и ведомств, государственных и частных компаний Туркменистана и Киргизии. По итогам переговоров в режиме онлайн состоялось подписание двусторонних документов между членами союзов промышленников и предпринимателей двух стран.

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