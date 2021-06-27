Новый посол Киргизии вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты нового посла Киргизии в Туркменистане Таланта Султанова.

В ходе переговоров, глава государства выразил уверенность, что предстоящий 27-28 июня визит президента Киргизии в Ашхабад укрепит традиционно дружеские двусторонние связи и откроет новую страницу в истории межгосударственных отношений.

Стороны обсудили перспективы развития туркмено-киргизских торгово-экономических отношений, отметив, что в этой области имеется значительный потенциал. Была также подчеркнута близость или совпадение позиций двух государств по актуальным проблемам современности, что создает благоприятные возможности для расширения двусторонних связей в различных областях.

Г. Бердымухамедов особо отметил, что развитие партнерства с соседями по региону, в том числе с Киргизией, является приоритетом туркменский внешней политики. Туркменский лидер выразил уверенность, что первая встреча с новым лидером дружественного государства будет успешной, а отношения между братскими народами будут позитивно развиваться на основе близости духовных и культурных обычаев.

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