Президенты Туркменистана и Киргизии проведут переговоры в Ашхабаде

Президент Гурбангулы Бердымухамедов проведет в Ашхабаде переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который 27-28 июня посетит Туркменистан с официальным визитом.

О подготовке к визиту главы Киргизии на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов. Он отметил, что с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в октябре 1992 года Туркменистан и Киргизия развивают конструктивное сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарно-культурной сферах, и на сегодняшний день договорно-правовая база межгосударственного диалога включает 60 документов.

По словам министра, Ашхабад и Бишкек активно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций, где оказывают друг другу взаимную поддержку. Также Мередов подчеркнул, что в ходе предстоящего визита предусматривается подписать ряд двусторонних документов, нацеленных на дальнейшее развитие туркмено-киргизского партнёрства в различных областях.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что одним из ключевых векторов внешнеполитического курса Туркменистана является расширение диалога со странами-соседями по региону, в том числе с Киргизией. Глава государства отметил наличие значительного потенциала для наращивания двусторонних торгово-экономических связей, о чем наглядно свидетельствует позитивная динамика взаимного товарооборота.

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