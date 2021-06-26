В представительстве ООН в Ашхабаде состоялась пресс-конференция по вопросам борьбы с наркоманией

В конференц-зале представительства ООН в Ашхабаде состоялась пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Во встрече приняли участие временно исполняющая обязанности постоянного координатора ООН в Ашхабаде Кристина Вейганд, представители ряда туркменских министерств, ведомств, а также международных организаций, аккредитованных в Туркменистане посольств, и журналисты. В онлайн-режиме в мероприятии приняла участие региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) в Центральной Азии Ашита Миттал.

В рамках пресс-конференции были рассмотрены вопросы регионального и глобального партнерства в борьбе с наркоманией. В частности, был представлен всемирный доклад УНП ООН о наркотиках за 2021 год, основной вывод которого – последствия пандемии повышают риски, связанные с наркотиками.

Также участники встречи рассказали о результатах реализации национальных программ и совместных проектов, осуществляемые в рамках партнерства Туркменистана и ООН. Отдельной темой встречи стали меры противодействия незаконному обороту наркотиков, предпринимаемые правительством Туркменистана. Кроме того, были обсуждены вопросы партнерства с международными организациями и совместные действия на национальном, региональном и глобальном уровнях в сфере противодействия наркомании.

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