Президент Туркменистан и глава компании SOCAR обсудили продвижение совместных проектов

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя Государственной нефтяной компании Азербай­джанской Республики (SOCAR) Ровнага Абдуллаева, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи было отмечено, что Туркменистан и Азербайджан обладают значительным энергетическим и транспортно-логистическим потенциалом взаимодействия, что открывает широкие возможности для расширения двустороннего сотрудничества в сфере экономики. В этой связи стороны обсудили перспективы партнерства в нефтегазовой промышленности и реализации совместных проектов. Одной из главных тем переговоров стало совместное освое­нием углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море.

Стороны дали высокую оценку меморандуму о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана по совместному освоению нефтегазовых ресурсов этого месторождения, подписанному в январе этого года в Ашхабаде. Было подчеркнуто, что подписание этого исторического документа стало важным событием с точки зрения дальнейшего укрепления и развития туркмено-азербайджанского взаимодействия в области энергетики на Каспии. Также стороны отметили, что на основе этого меморандума в настоящее время разрабатывается проект соответствующего двустороннего соглашения.

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