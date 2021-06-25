Туркменистан и Япония обсудили приоритеты взаимодействия

Ключевые вопросы туркмено-японского взаимодействия обсудили онлайн вице-премьер, председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и государственный министр экономики, торговли и промышленности Японии Киеши Эджима.

Стороны подчеркнули важную роль туркмено-японского и японско-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству в продвижении двусторонних проектов.

Особое внимание стороны уделили вопросам решения задач, определенных в «Дорожной карте по сотрудничеству в области инфраструктуры», а также расширению партнерства в области «зеленой энергетики», интенсификации деловых и научных контактов.

Также стороны рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия в области инвестиций, газохимии и высоких технологий. В этой связи туркменская сторона выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству с японским банком JBIC и такими корпорациями, как Sumitomo, Itochu Corporation и другими.

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