Президент Туркменистана принял участие в открытии аэропорта в Керки и «Белой юрты туркмен» в Туркменабаде

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в рабочей поездке по Лебапскому велаяту (области), принял участие в открытии международного аэропорта в Керки и здания «Белой юрты туркмен» в Турк­менабаде.

Выступая на церемонии открытия аэропорта, глава государства отметил, что возведение в городе Керки международного аэропорта расширит возможности гражданской авиации страны. Пропускная способность аэровокзального комплекса, оснащённого специализированным оборудованием, составляет 100 пассажиров в час. В терминале созданы все условия для обеспечения комфортного пребывания здесь пассажиров, включая людей с ограниченными физическими возможностями.

По завершении церемонии открытия аэропорта президент Гурбангулы Бердымухамедов и сопровождающие его лица поднялись на борт нового «Боинга» для вылета в город Туркменабад.

Во второй половине дня Гурбангулы Бердымухамедов открыл здание «Белая юрта туркмен», где затем состоялся праздничный концерт.

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