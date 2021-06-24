Туркменистан принял участие в азиатско-тихоокеанской конференции по сотрудничеству в борьбе с пандемией

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие онлайн в азиатско-тихоокеанской конференции высокого уровня «Содействие сотрудничеству в борьбе с пандемией в целях устойчивого развития».

Встреча, в которой приняли участие высокопоставленные представители стран АТР, Центральной Азии, международных и региональных организаций, прошла под председательством главы МИД КНР Ван И.

Конференция предоставила участникам возможность изложить свое видение путей укрепления сотрудничества с учетом последствий пандемии. Выступая на встрече, Рашид Мередов подтвердил приверженность Туркменистана всестороннему содействию международным усилиям в борьбе с пандемией и отметил координирующую роль ВОЗ в этой сфере. Он подчеркнул важность продвижения международного научного сотрудничества в области здравоохранения и сообщил о намерении Туркменистана созвать международный форум ученых-медиков для продвижения практического сотрудничества.

Также глава туркменского внешнеполитического ведомства отметил актуальность поддержания экономики на глобальном уровне, включая содействие международной торговле путем оптимизации транспортно-транзитного сообщения между странами.

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