В Туркменистане стартовала Неделя культуры – 2021

В административном центре Лебапского велаята (области), городе Туркменабаде, состоялось торжественное открытие Недели культуры – 2021. Масштабная творческая акция, инициированная президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, проводится с 2013 года поочередно в разных регионах страны.

В церемонии открытия, которая прошла на центральной площади города, приняли участие члены правительства, руководители и представители сферы культуры, городской администрации, общественных организаций, СМИ, почетные старейшины, жители и гости Турк­менабата. В мероприятиях культурного форума участвуют известные артисты, эстрадные и народные певцы, специалисты музейного и библиотечного дела, музыканты, художники, поэты, профессиональные ансамбли и фольк­лорно-этнографические группы со всей страны.

После церемонии открытия, мероприятия Недели культуры – 2021 продолжились во дворце «Рухыет» («Духовность»), где состоялась конференция, посвященная проблемам воспитания подрастающего поколения. Обращаясь к молодежи, люди старшего поколения призвали ее чтить духовно-нравственные принципы, завещанные предками. На конференции было подчеркнуто, что широкая популяризация духовного наследия туркменского народа является одной из главных задач для представителей культуры, от которых ждут новых произведений на эту актуальную тему. Затем состоялся праздничный концерт.

Во второй половине дня в историко-краеведческом музее Лебапского велаята прошли творческая встреча «Наше наследие – наша гордость», собравшая представителей музеев страны. На встрече были обсуждены вопросы развития музейного дела в Туркменистане, использования в работе цифровых технологий и организации сельских музейных экспозиций.

В ходе Недели культуры – 2021 в Лебапской области с концертами выступят мастера искусств всех регионов страны, а любители кино смогут встретиться с популярными актерами, режиссерами и увидеть несколько премьерных художественных кинолент. Также в рамках форума театры Туркменистана покажут на сцене областного театра свои премьерные спектакли. Кроме того, будут организованы концерты юных талантов, выставки живописи, произведений декоративно-прикладного искусства, издательской продукции, вечера поэзии и творческие встречи. Мероприятия Недели культуры – 2021 пройдут не только в Туркмен­абаде, но и в других городах и селах региона.

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