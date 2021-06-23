Состоялись туркмено-финские межмидовские онлайн-консультации

Ключевые вопросы двустороннего сотрудничества были обсуждены в ходе туркмено-финских межмидовских онлайн-консультаций. Туркменскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, финская сторона была представлена Чрезвычайным и Полномочным Послом в Туркменистане (с резиденцией в Хельсинки) Марией Элиной Лиивалой и представителями МИД Финляндии.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в развитии двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Дипломаты подтвердили стремление двух стран развивать эффективное взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь ООН, а также высказались за укрепление договорно-правовой базы туркмено-финского взаимодействия.

Кроме этого, стороны обсудили региональные вопросы и афганскую проблематику. В этой связи была подтверждена убежденность туркменской стороны в безальтернативности политико-дипломатических методов афганского урегулирования.

© TURKMENISTAN.RU, 2021