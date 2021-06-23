Туркменистан избран в исполнительный совет океанографической комиссии ЮНЕСКО

Туркменистан в ходе 31-го заседания ассамблеи Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО избран членом исполнительного совета этой структуры на период 2021-2023 годы.

Исполнительный совет является руководящим органом Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. Цель комиссии заключается в содействии международному сотрудничеству по изучению природы и ресурсов океана, прибрежных районов, а также использования этих знаний для совершенствования управления и охраны морской среды.

Избрание Туркменистана в исполнительный совет Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО является признанием вклада страны в развитие международных и региональных процессов по защите экологии, водных и земельных ресурсов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021