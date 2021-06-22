Глава МИД Туркменистана провел онлайн-переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым.

Стороны обсудили двусторонние проекты и рассмотрели основные аспекты проводимой в Туркменистане политики в области межэтнических отношений. Особое внимание стороны уделили вопросам расширения партнерства в рамках проекта «Образовательная программа в Центральной Азии», запущенного офисом верховного комиссара и нацеленного на интеграцию различных этнических общин в Центральной Азии посредством повышения образовательного уровня.

В этой связи была подчеркнута важность Меморандума о сотрудничестве между Министерством образования Туркменистана и Управлением верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств о сотрудничестве по языковому и культурному многообразию в Туркменистане, подписанного в этом году.

Также стороны рассмотрели ключевые направления двустороннего взаимодействия в рамках реализации Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы, принятого в апреле этого года.

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