В столице Туркменистана состоялся концерт в память о начале Великой Отечественной войны

В Ашхабаде прошел концерт «Песни фронтовой любви» в память о начале Великой Отечественной войны, организованный Посольством Российской Федерации в Туркменистане совместно с Министерством культуры Туркменистана. Почетными гостями концерта стали ветераны войны и труда, появление которых зрители встретили аплодисментами стоя.

На сцене Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули вокалисты Майса Ниязова, Бегенч Мошшиев и Какджан Халдурдыев, в сопровождении Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева и Государственного хора Туркменистана, исполнили популярные песни военных лет – «Журавли», «На безымянной высоте», «День Победы» и другие.

С особой теплотой зал встретил исполнение песни «Воспоминания о фронтовой любви» на стихи Михаила Птушенко, написанной композитором Сергеем Екимовым специально для этого концерта. Об истории создания этой песни зрителям рассказал временный поверенный в делах России в Туркменистане Константин Шлыков.

Михаил Птушенко был обычным ашхабадцем, жил на улице Гражданской и ушел на войну, когда ему было всего 20 лет. Он храбро воевал и погиб в феврале 1944 года, но после него осталась тетрадь, где он записывал свои мысли, писал свои стихи.

«В прошлом году шла акция «Письма Победы», и МИД Туркменистана предоставил нам несколько писем, в том числе и эти стихи из тетради. И благодаря Санкт-Петербургской консерватории, благодаря поддержке компании «Возрождение» на эти стихи, написанные почти 80 лет назад, была создана песня, которая сегодня прозвучала», – сказал Шлыков.

Дипломат поблагодарил ветеранов войны и труда за ратный и трудовой подвиг.

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