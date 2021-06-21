Президент Туркменистана поздравил Антониу Гутерриша с переизбранием на пост Генерального секретаря ООН Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Антониу Гутерришу в связи с его переизбранием на пост Генерального секретаря ООН. В своем послании глава государства от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично выразил Генеральному секретарю ООН пожелания успехов. Туркменский лидер подчеркнул, что Туркменистан придаёт огромное значение развитию отношений с ООН, которая является действенным и ведущим международным органом в решении глобальных вопросов, обеспечении миропорядка и развитии сотрудничества между государствами. Глава туркменского государства пожелал Генеральному секретарю ООН здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на ответственном посту. © TURKMENISTAN.RU, 2021