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21.06.21 09:35

Президент Туркменистана поздравил Антониу Гутерриша с переизбранием на пост Генерального секретаря ООН

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Антониу Гутерришу в связи с его переизбранием на пост Генерального секретаря ООН.

В своем послании глава государства от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично выразил Генеральному секретарю ООН пожелания успехов. Туркменский лидер подчеркнул, что Туркменистан придаёт огромное значение развитию отношений с ООН, которая является действенным и ведущим международным органом в решении глобальных вопросов, обеспечении миропорядка и развитии сотрудничества между государствами.

Глава туркменского государства пожелал Генеральному секретарю ООН здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на ответственном посту.

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