Президент Туркменистана поздравил президента Ирана с избранием на пост

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Сейеду Эбрахиму Раиси в связи с его избранием на пост Президента Исламской Республики Иран.

«Многосторонние отношения, сформировавшиеся на протяжении долгих лет между Туркменистаном и соседней Исламской Республикой Иран, отличаются близостью. Мы убеждены, что эти связи, опирающиеся на богатый опыт дружбы, братства и взаимоуважения, будут и впредь развиваться в интересах наших народов», – подчеркнул туркменский лидер нации в своём послании.

Президент Туркменистана выразил Сейеду Эбрахиму Раиси искренние пожелания крепкого здоровья и успехов во всех делах и начинаниях, нацеленных на прогресс и процветание братского иранского народа.

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