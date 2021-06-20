Компания из КНР выиграла тендер на бурение новых скважин на самом крупном газовом месторождении Туркменистана

Китайская компания «CNPC Chuanging Drilling Engineering Company Ltd» выиграла международный тендер на оказание услуг по строительству новых скважин на самом крупном газовом месторождении «Галкыныш». Об этом на заседании правительства по видеосвязи сообщил вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу Туркменистана Шахым Абдрахманов.

По его словам, государственным концерном «Туркменгаз» был объявлен международный тендер на оказание услуг по строительству новых скважин на месторождении «Галкыныш». По итогам тендера наиболее выгодным признано предложение компании из Китая «CNPC Chuanging Drilling Engineering Company Ltd». Проект рассчитан на 30 месяцев. Оплата услуг компании будет осуществляться за счет ежегодных поставок в КНР 17 миллиардов кубометров природного газа в течение трех лет.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что следует активизировать работы по ускоренному промышленному освоению новых углеводородных месторождений, в том числе месторождения «Галкыныш», которое по запасам природного газа является одним из крупнейших в мире.

«В этой области накоплен хороший опыт с ведущими компаниями КНР, которые не раз выступали партнерами нашей страны в реализации важных проектов в энергетической сфере. Наглядный пример успеха двустороннего взаимодействия – строительство транснационального газопровода Туркменистан – Китай, по которому в Поднебесную ежедневно поставляются десятки миллионов кубометров «голубого топлива», – сказал глава государства.

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