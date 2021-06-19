Президент Туркменистана поручил усилить меры профилактики COVID-19

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней, в ходе которого были обсуждены вопросы обеспечения безопасности граждан страны и первоочередные задачи по противодействию COVID-19.

Прежде всего, глава Туркменистана особо отметил важность организации обязательного карантина для прибывающих из-за границы граждан в течение 21 дня, а после карантина – наблюдение за ними в домашних условиях. По мнению туркменского лидера, наряду с этим следует продолжать вакцинацию населения от COVID-19 и осуществлять закупку зарубежных препаратов против коронавирусной инфекции. В числе приоритетных мер были названы усиление надзора на пограничных переходах, активная разъяснительная работа среди населения по профилактике заболеваний и создание страхового запаса необходимых для профилактики медицинских средств.

Также глава государства отметил актуальность изучения эпидемиологической обстановки в других странах, расширения сотрудничества в этом направлении с различными государствами и международными организациями, а также проведение обучающих семинаров по профилактике COVID-19 для медработников.

Туркменский лидер поручил министерствам, ведомствам, предприятиям и учреждениям, независимо от формы собственности, неукоснительно выполнять решения чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней.

© TURKMENISTAN.RU, 2021