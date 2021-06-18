|18.06.21 09:37
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Туркменистан принял участие в совещании старших должностных лиц в формате диалога «Центральная Азия + Япония»
В формате видеоконференции состоялось 14-е совещание старших должностных лиц в рамках диалога «Центральная Азия + Япония». От Туркменистана в переговорах принял участие заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев.
В ходе совещания были рассмотрены ключевые векторы новой концепции диалога, а также проекты программы и повестки дня предстоящего восьмого заседания Совета министров иностранных дел диалога «Центральная Азия + Япония».
В своем выступлении представитель Туркменистана отметил приверженность страны курсу на расширение партнерства по линии здравоохранения, на укрепление взаимодействия в восстановлении экономик и борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии.
В частности, было подчеркнуто, что Ашхабад выступает за развитие партнерства государств Центрально-Азиатского региона и Японии в сфере безопасности, высоких технологий, торговли, инвестиций, транспорта, связи и т.д.
Также туркменская сторона отметила заинтересованность Туркменистана в реализации совместных проектов в области возобновляемых источников энергии, декарбонизации экономики и производства экологически чистой продукции.
На совещании были также затронуты вопросы расширения культурно-гуманитарного сотрудничества. В этой связи туркменская сторона предложила рассмотреть возможности организации в следующем году совместных мероприятий в честь 30-летия установления дипломатических отношений стран Центральной Азии с Японией.
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