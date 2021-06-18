Глава МИД Туркменистана и генеральный секретарь ОЭС обсудили в формате онлайн вопросы развития взаимодействия

Ключевые вопросы расширения двустороннего партнерства обсудили в формате онлайн вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Сулейманпур.

Особое внимание стороны уделили вопросам проведения 28 ноября текущего года 15-го саммита стран – членов ОЭС. Также туркменская сторона, председательствующая в этом году в ОЭС, выразила готовность Ашхабада в качестве председателя Совета министров иностранных дел организации провести в июле текущего года в гибридном формате очередную встречу Совета регионального планирования ОЭС.

В этот же день в МИД Туркменистана при участии глав и представителей ряда туркменских министерств и ведомств состоялась онлайн-встреча с руководителями ОЭС. В ходе встречи были обсуждены приоритетные вопросы многостороннего взаимодействия в целях реализации «Концепции председательства Туркменистана в ОЭС в 2021 году».

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