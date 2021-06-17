Президент Туркменистана принял участие во втором саммите ОИС по науке и технологиям

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в работе второго саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, проведенного по видеосвязи.

Выступая на саммите, глава государства отметил, что вопросы, вынесенные на рассмотрение в ходе нынешней встречи, являются весьма актуальным в период небывалого прорыва в сфере информационных технологий и актуальности совместных научных изысканий в областях, представляющих особый интерес для человечества.

«Сегодня исламская цивилизация, внесшая неоценимый вклад в развитие мировой науки и культуры, переживает непростое время, требующее солидарных подходов для последовательного перехода на инновационные и высокотехнологичные модели экономического роста», – сказал туркменский лидер. По его словам, к настоящему времени ОИС уже сделала существенные шаги на пути эффективного и рационального использования вышеупомянутых возможностей с целью достижения реальной пользы для всех членов мусульманского мира.

В ходе своего выступления Гурбангулы Бердымухамедов обозначил перспективные векторы партнерства, которое принесет реальные плоды для всех государств – членов ОИС. По его словам, речь идет о создании сети научно-исследовательских центров ОИС, которая будет составлять научно-технологический потенциал исламского мира и позволит оперативно и согласованно осуществлять обмен данными между научными сообществами стран – членов организации.

Президент Туркменистана предложил интенсифицировать процесс выработки единой концепции или основных правил водной, продовольственной и экологической безопасности на пространстве ОИС. По его мнению, отсутствие отдельных концептуальных документов в этой области не позволяет странам ОИС решать такие сложные задачи, как равное обеспечение водными ресурсами, стратегическими продовольственными товарами и преодоление негативных последствий изменения климата и экологических катастроф.

По его словам, задача состоит в формировании в отдельных странах и крупных регионах надежных систем физического обеспечения, интеграции на межрегиональном уровне систем обеспечения мусульманских стран, а также создании единого реестра данных на базе центров высокопроизводительных компьютерных систем стран-участниц ОИС.

«В этой связи Туркменистан готов рассмотреть возможности использования своих национальных факторов для размещения и обеспечения функционирования подобных центров», – сказал туркменский лидер в заключение.

Организация исламского сотрудничества, членами которой является 57 государств, была создана в 1969 году. Туркменистан является членом ОИС с 1992 года.

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